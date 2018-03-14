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14.03.2018 14:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Оркестр без дирижера озвучит в Воронеже шедевр Эйзенштейна

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Авангардную музыку к "Броненосцу "Потемкин" в живом исполнении московского ансамбля "Персимфанс" услышат гости фестиваля "Воронежская камерата", который впервые пройдет в городе с 15 по 17 марта.

Три дня плотно насыщены событиями - наряду с вечерними концертами, в программе бесплатные мастер-классы для учащихся музколледжей, премьера камерных сочинений современных композиторов Воронежа и диспут с участием Петра Айду и Григория Кротенко - мультиинструменталистов, преподавателей и авторов популярного курса "Как слушать классическую музыку" на платформе Arzamas.

Фото: РИА Новости
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Квартет имени Давида Ойстраха исполнит сочинения Шуберта, Мендельсона, Бородина и переложение каприсов Паганини. Брамс-трио представит свое прочтение произведений Шостаковича, Римского-Корсакова и, конечно, самого Брамса.

- В Европе камерные концерты очень популярны, а в России их, увы, часто считают удовольствием для знатоков. Надеемся, наш проект поможет открыть это удовольствие и широкой публике. Прозвучит музыка барокко и венская классика, авангард и произведения наших дней. В пятницу в 15 часов в музее-усадьбе Д. Веневитинова в Ноживотинном состоится бесплатный концерт клавесинистки Ольги Мартыновой (вход по записи), - отметила художественный руководитель воронежской филармонии Ирина Авралева. - Хочется, чтобы камерную музыку не только слушали, но и обсуждали. Поэтому в программе фестиваля - события на стыке разных видов искусства и дискуссия "Оркестр без дирижера: фантазия или реальность?".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Диспут состоится в музее имени И. Крамского 17 марта (начало в 12 часов, вход свободный). Его проведут Петр Айду и Григорий Кротенко - лидеры Первого симфонического ансамбля ("Персимфанс"), возрожденного в 2008 году. Коллектив с таким названием возник - как оркестр без дирижера - в столице в 1922-м и просуществовал 11 лет. Он был очень известен в мире, хотя вне Москвы никогда не играл. Впоследствии симфонические ансамбли появлялись и в других городах (например, в Киеве, Тбилиси, Воронеже, Лейпциге и Нью-Йорке). Сегодня "Персимфанс" реконструирует звуковые феномены 1920-х, воплощает утопии советского авангарда.

В Воронеже он сыграет музыку Эдмунда Майзеля, написанную в 1926 году для сопровождения европейских показов "Броненосца "Потемкин". Киносеанс в филармонии предварит мини-лекция самого авторитетного специалиста по творчеству Эйзенштейна в России - Наума Клеймана.

Расписание "Воронежской камераты" - на сайте http://vrnmusic.ru. Билеты - в кассах филармонии.

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