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14.03.2018 16:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стали известны подробности столкновения электрички с трактором

Текст: Светлана Батова

После столкновения электрички и трактора в Москве с рельсов сошла одна тележка головного состава. Поезда проходят по соседним путям.

Количество электричек с Wi-Fi в московском регионе выросло на треть

На место происшествия выехали восстановительные бригады и поезд со станции Лосиноостровская.

Как сообщает пресс-служба ЦППК, движение электропоездов существенно затруднено.

Электропоезда в направлении "На Москву" будут следовать без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза до устранения последствий ДТП. На участке будет организовано компенсационное движение.

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