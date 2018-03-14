Стали известны подробности столкновения электрички с трактором

После столкновения электрички и трактора в Москве с рельсов сошла одна тележка головного состава. Поезда проходят по соседним путям.

На место происшествия выехали восстановительные бригады и поезд со станции Лосиноостровская.

Как сообщает пресс-служба ЦППК, движение электропоездов существенно затруднено.

Электропоезда в направлении "На Москву" будут следовать без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза до устранения последствий ДТП. На участке будет организовано компенсационное движение.