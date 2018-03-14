Угоревшие жители Ногинска несколько дней не выходили из дома

Утечка угарного газа в посёлке Красный Электрик Ногинского района, унесшая жизни шести человек, могла произойти несколько дней назад. В пресс-службе администрации Ногинского района сообщили, что погибших обнаружили после того, как в дежурную службу города Ногинска поступила информация о том, что жильцы одной из квартир двухэтажного дома по улице Центральной несколько дней не выходят из дома.

Соседи забеспокоились, потому что в этой семье было трое детей - трех, шести и одиннадцати лет. Во время проверки сообщения дверь квартиры вскрыли, внутри обнаружились тела детей и их матери. Позже этажом выше нашли ещё двух человек, тоже погибших от отравления угарным газом.

Глава Ногинского района в настоящее время находится на месте происшествия.