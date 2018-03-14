Возбуждено дело после гибели двух семей в Подмосковье

Трагическая гибель двух семей в Ногинском районе Подмосковья стала поводом для возбуждения уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, расследование открыто по части 3 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причины смерти шестерых человек выясняют судебно-медицинские эксперты. В ходе следствия выяснится, исправно ли газовое оборудование старого дома, не засорена ли вентиляция. Сотрудники СК намерены узнать, когда в последний раз проверялась коммунальная система здания.

Напомним, что сегодня в жилом доме в поселке Красный Электрик были обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей от 3 до 11 лет. Когда сотрудники экстренных служб обходили другие квартиры, то нашли еще два тела: погиб 55-летний мужчина и его 74-летняя мать. По всей вероятности, жильцы скончались от отравления газом.