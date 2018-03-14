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14.03.2018 19:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело после гибели двух семей в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин

Трагическая гибель двух семей в Ногинском районе Подмосковья стала поводом для возбуждения уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, расследование открыто по части 3 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

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Причины смерти шестерых человек выясняют судебно-медицинские эксперты. В ходе следствия выяснится, исправно ли газовое оборудование старого дома, не засорена ли вентиляция. Сотрудники СК намерены узнать, когда в последний раз проверялась коммунальная система здания.

Напомним, что сегодня в жилом доме в поселке Красный Электрик были обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей от 3 до 11 лет. Когда сотрудники экстренных служб обходили другие квартиры, то нашли еще два тела: погиб 55-летний мужчина и его 74-летняя мать. По всей вероятности, жильцы скончались от отравления газом.

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