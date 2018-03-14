На Сахалине подвели итоги кинофестиваля "Утро России"

Сегодня в Южно-Сахалинском дворце спорта "Кристалл" прошла торжественная церемония закрытия первого фестиваля телевизионного кино "Утро России". Гран-при форума достался сериалу "Оптимисты", режиссера Алексея Попогребского.

Кинонеделя на острове Сахалин получилась очень насыщенной и богатой на события. Работники киноиндустрии проводили мастер-классы с местными коллегами, актеры встречались со зрителями и рыбачили.

- Можно смело сказать, что фестиваль удался. Телевидение дает рейтинг, а оценка коллег дает силы и вдохновение,- сказал президент "Утра России", актер Сергей Жигунов.

Лучшей мужской работой в кино, которое было заявлено на конкурс, стала роль Петра Лещенко, которую очень правдиво и точно исполнил Константин Хабенский в телефильме "Петр Лещенко. Все что было".

Победа в номинации "Лучшая женская роль" досталась Елизавете Боярской за созданный образ Анны Карениной, в одноименном телесериале.

Приз форума - цветок фарфорового лотоса, изготовленный художником Владимиром Каневским, был вручен режиссеру фильма "Петр Лещенко" Владимиру Котту за лучшую режиссуру.