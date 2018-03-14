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14.03.2018 11:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии разработали "умные" светильники с лечебным эффектом

"Умные" светильники с лечебным эффектом разработали специалисты саранского Научно-исследовательского института источников света (НИИИС) имени Лодыгина. Новинка позволяет не только решить проблему солнечной недостаточности, но и уменьшить расходы на освещение.
Фото: Николай Гагарин/РГ
В Мордовии доля инновационной продукции достигла 29 процентов

К разработке светодиодных светильников Sunlight в НИИИС им. Лодыгина приступили в 2016 году. Помимо качественного освещения, Sunlight обеспечивает благотворное воздействие на здоровье человека, помогая восполнять дефицит солнечного света и вырабатывать витамин D, необходимый для повышения иммунитета. Для России, где даже в южных регионах горожанин недополучает необходимую суточную дозу УФ-излучения 40-50 дней в году, а в северных районах - в течение полугода, это имеет особое значение.

- Уникальность Sunlight - в многопрофильности: освещение, отвечающие обязательным требованиям технических регламентов, дополняется функцией компенсации недостатка солнечного света, необходимого для выработки витамина D, который укрепляет костно-мышечную систему, повышает иммунитет, благотворно влияет на работу нервной системы, - рассказали в НИИИС им. Лодыгина. - А использование энергосберегающих световых решений сокращают затраты на электроэнергию.

Инновационная продукция уже реализуется на российском рынке. В этом году производители планируют расширить линейку светильников.

Фото: НИИИС имени Лодыгина
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Кроме того, появилась идея создать концепцию умных световых решений SmartLight. Новинка функционирует на основе цифрового адресного протокола управления DALI, который облегчает связь и управление сразу несколькими устройствами.

- Управление светом преобразовывает атмосферу в помещении, сокращая расходы на электроэнергию от 30 до 70 процентов по сравнению с регулируемым освещением. Экономия происходит из-за того, что светильники потребляют столько электроэнергии, сколько нужно для выполнения необходимой задачи. Например, в вечернее время увеличиваем яркость. Если за окном солнечно - снижаем интенсивность света, экономя деньги, - пояснили в НИИИС. - Эксперты уверены: это перспектива уже сегодняшнего дня.

Справка "РГ"

НИИИС имени Лодыгина уже 60 лет разрабатывает светотехнические новинки, улучшающие жизнь людей. Изобретенные здесь источники света применяются для освещения в быту и на производстве, а также в медицине, электронике, авиации и даже космосе.

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