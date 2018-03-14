"Автотор" отправил в Беларусь первую партию легковых автомобилей

Калининградский производитель автомобилей "Автотор" отправил в Республику Беларусь экспортную партию легковых машин. Их уже передали официальному дистрибьютору Hyundai в Белоруссии.

Речь идет об автомобилях Hyundai Santa Fe Premium и Hyundai Elantra, сообщает пресс-служба предприятия. К производству этих новинок Hyundai вместе с седаном премиум-класса Genesis калининградский завод приступил в 2016 году.

Ранее "Автотор" направил в Белоруссию две партии коммерческих автомобилей Hyundai HD78. Однако легковушки, собранные в Калининградской области, появятся на белорусском рынке впервые.

В перспективе автопроизводитель планирует расширять модельный ряд и количество транспортных средств, поставляемых за пределы России. Сейчас в самом западном российском регионе выпускают автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai и FAW.