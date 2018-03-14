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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из-под домашнего ареста исчез тренер личностного роста

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге пропал находящийся под домашним арестом основатель тренинговой компании "Зеора". Его подозревают в проведении опасных для жизни психо-тренингов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, когда сотрудники уголовно-исполнительной инспекции пришли домой к мужчине, то не обнаружили его в квартире, где он должен был находиться по правилам домашнего ареста.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Между тем, супруга тренера личностного роста осталась в городе.  Она также проходит подозреваемой по уголовному делу "Зеоры", сейчас с ней беседуют следователи.

Этот тренинговый центр был ликвидирован в Петербурге в ноябре прошлого года по решению Невского районного суда. Месяцем ранее в отношении его руководителей - супружеской пары, было возбуждено уголовное дело.

Чету подозревают в организации тренингов, наносящих вред жизни и здоровью. Учитывая, что раньше супруги в поле зрения правоохранительных органов не попадали и характеризовались положительно, суд определил им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Компания "Зеора" существовала в Северной столице не меньше десяти лет. Здесь проводились как бизнес-тренинги, так и занятия с женщинами, желающими устроить личную жизнь.

В поле зрения правоохранительных органов "Зеора" попала после трагической гибели молодой петербурженки. Она была активной посетительницей тренингов и близкие заметили, что ее характер резко изменился. Следователи полагают, что это могло быть связано с занятиями в "Зеоре".

Примечательно, что сразу после закрытия компании, мнение ее клиентов разделилось. Часть посетителей "Зеоры" стали формировать списки пострадавших, другие же встали на защиту основателей компании.

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