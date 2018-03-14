Суд признал законным отказ "дочке" Siemens в аресте крымских турбин

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил ноябрьское определение Арбитражного суда Москвы об отказе ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) в принятии мер обеспечения по иску против ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт". Об этом говорится в картотеке суда.

В материалах суда указывается, что СТГТ отказано в удовлетворении жалобы. Истец обвинял ответчиков в незаконном перемещении в Крым четырех турбин, которые поставлялись для строительства электростанций в Тамани. Siemens запрещала использовать турбины для производства электроэнергии в Крыму из-за санкционных ограничений Евросоюза.

Ранее Евросоюз в ответ на перемещение турбин в Крым вводил дополнительные санкции против трех российских компаний и трех физлиц.