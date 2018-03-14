В Ростове экс-полицейский осужден по делу о хищении 246 стволов оружия

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему полицейскому, который оказался причастен к хищению 246 единиц огнестрельного, травматического, газового и охотничьего оружия. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, что повлекло тяжкие последствия.

- Судом установлено, что старший специалист группы тылового обеспечения отдела полиции в 2015 и 2016 годах неоднократно передавал ключи от камеры хранения оружия внештатному сотруднику. В результате чего оружие и боеприпасы выносились из оружейной и поступали в незаконный оборот. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей, - сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.

Факт пропажи целого арсенала был выявлен в феврале 2016 года, когда двое работников прокуратуры сдали на хранение в отдел полиции травматические пистолеты, но получить их не смогли. К поиску пропавшего оружия подключились сотрудники 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Им удалось вернуть более 80 единиц оружия и боеприпасов. По итогам расследования преступления десять сотрудников Кировского отдела полиции были уволены из МВД, а 13 правоохранителей получили "неполное служебное соответствие".

В итоге приговором Кировского районного суда экс-полицейскому назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии общего режима.

Кстати



Непосредственно выносивший из райотдела МВД оружие внештатный сотрудник полиции ранее был осужден на четыре года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.