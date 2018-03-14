В Сочи по факту исчезновения девочки возбудили дело

В Сочи по факту исчезновения пятилетней девочки, которую в настоящее время ищут в горно-лесистой местности близ села Бестужевкое, возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

- Сообщение о том, что девочка вышла из дома и не вернулась, поступило вчера вечером. Сразу же была организована доследственная проверка, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Чтобы установить обстоятельства ЧП, было возбуждено дело.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. К поиску ребенка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтеры.

Рост девочки составляет 110 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в короткую джинсовую юбку, а также синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.

Обладающих информацией о местонахождения пропавшей просят сообщить об этом по телефону - 8 (918) 916-07-00.