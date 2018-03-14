В Сочи объявили в розыск отчима пропавшей в лесу девочки

Полицейские ищут отчима пропавшей в горно-лесистой местности Сочи пятилетней девочки. Об этом в среду сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Параллельно с поисками девочки пытаемся установить и местонахождение ее отчима. Он заявил о пропаже падчерицы, а потом перестал выходить на связь, - рассказали в ведомстве.

Как уже писала "РГ", более тысячи сотрудников МЧС, МВД и волонтеров ищут ребенка, пропавшего близ сочинского поселка. Чтобы установить все обстоятельства ЧП, следователи по данному факту уже возбудили уголовное дело.