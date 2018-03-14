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14.03.2018 13:50
Рубрика: Власть

Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии

Текст: Станислав Хамдохов

Москва жестко предостерегла Вашингтон от безответственных действий в Сирии. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"США привлекут внимание (после провокаций с химоружием в Сирии - прим. "РГ"), как всегда с надрывом, мирового сообщества к страданиям мирного населения, к жертвам среди мирного населения, к жертвам среди невинных граждан и под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице", - приводит РИА Новости слова российского министра.

Фото: РИА Новости
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"Мы жестко предостерегли вчера Соединенные Штаты по всем каналам. Надеюсь, эти безответственные планы не будут реализованы", - подчеркнул Лавров.

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия готова ответить на провокации боевиков в Сирии, если они создадут угрозу для жизни российских военных советников. Поводом для реакции на Смоленской площади стали воинственные выступления постпреда США при ООН Никки Хейли. В минувший понедельник она заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. Российские дипломаты назвали ее заявления "безответственными", "вызывающие возмущение и крайнюю обеспокоенность".

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