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13.03.2018 19:15
Рубрика: Власть

РФ ответит на провокации в случае угрозы для военных советников в Сирии

Текст: Юрий Когалов

Россия готова ответить на провокации боевиков в Сирии, если они создадут угрозу для жизни российских военных советников. Об этом заявили в МИД РФ.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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На Смоленской площади обратили внимание на информацию о подготовке террористами "инсценировки применения сирийскими правительственными войсками химического оружия против мирного населения", что могло бы послужить "основанием для оправдания односторонних ударов США по Дамаску и государственным объектам в Сирии".

Эти сообщения поступают на фоне воинственных выступлений постпреда США при ООН Никки Хейли. Ранее она заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском.

"Подобные воинственные безответственные заявления американского представителя вызывают возмущение и крайнюю обеспокоенность, - подчеркнули в МИД РФ. - Верх лицемерия - слышать уверения в поддержке политического процесса в Сирии со стороны США, которые в нарушение фундаментальных принципов международного права и Устава ООН оккупируют значительную часть территории этой страны".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что "в Вашингтоне пытаются всеми силами выгородить и сохранить террористические группировки, действующие близ Дамаска и в ряде других провинций САР".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "США выдвинули новую резолюцию под предлогом того, что это Россия, Иран и сирийское правительство не смогли обеспечить требование предыдущей резолюции". При этом Хейли заявила, что США - мирная нация, но могут в любой момент нанести удар по правительственным силам Сирии, как они это сделали год назад, ударив по авиабазе Шайрат.

"То, что Хейли пригрозила внести новую резолюцию, которая, как я понимаю, уже готова, означает только одно - что они провалились в выполнении предыдущей резолюции, потому что новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже не содержит каких-либо исключений для террористов, то есть террористов тоже нельзя будет трогать", - заявил Лавров.

 

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