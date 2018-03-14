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14.03.2018 14:37
Рубрика: Спорт

Рыбус: На морозе нам будет легче играть с "Атлетико"

Мадридскому "Атлетико" придется непросто в московских климатических условиях во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом". В этом выразил уверенность полузащитник "красно-зеленых" Мацей Рыбус.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Думаю, на морозе нам будет легче противостоять "Атлетико". Они явно не привыкли к таким климатическим условиям. Постараемся показать в Москве лучшую игру, чем в Испании", - цитирует Рыбуса "Советский спорт".

Вместе с тем, польский футболист не питает иллюзий относительно сложности предстоящего противостояния. Первый матч, состоявшийся в Испании, "Локо" проиграл со счетом 0:3, но Рыбус призвал болельщиков "железнодорожников", несмотря ни на что, поддержать свою команду.

"Нужно трезво оценивать наши шансы, - подчеркнул игрок. - Понятно, что даже дома будет очень сложно отыграть три мяча у такой серьезной команды, как "Атлетико". Но мы надеемся, что в предстоящей игре увидим полный стадион наших болельщиков. Постараемся показать хороший результат, сыграть для них".

Ответная встреча состоится в четверг 15 марта. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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