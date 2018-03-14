Samsung Galaxy S9 подешевел до выхода в продажу

Официальные продажи Samsung Galaxy S9 стартуют 16 марта. В официальном интернет-магазине он доступен по предзаказу за 59990 рублей. Эта же цена является рекомендуемой для розничных продавцов.

Однако за несколько дней до старта продаж новинку можно предварительно заказать по цене ниже официальной. Так, ряд продавцов предлагают Galaxy S9 за 53-54 тысячи рублей, сообщает Hi-tech Mail.ru.

Анонс смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ состоялся 26 февраля. Их отличает камера с двойной диафрагмой, поддерживающая также режим сверхзамедленной съемки, а также селфимоджи - трехмерные эмоджи, похожие на самих пользователей.

Samsung Galaxy S9 оснащается 5,8-дюймовый экран, S9+ получил экран с диагональю 6,2 дюйма. Разрешение составляет 2960x1440 точек, соотношение сторон - 18:9.