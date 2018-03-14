Печальная новость пришла из Англии - на 77-м году жизни умер физик-теоретик Стивен Хокинг. Главной научной областью деятельности Хокинга была теоретическая физика. Также он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию черных дыр.

Хокинг слыл активным популяризатором науки, написал множество книг и снялся во многих фильмах. Мы решили собрать небольшую подборку из главных мыслей и идей ученого, среди которых есть и некоторые предупреждения человечеству.

1. О черных дырах.

В 2015-м году Хокинг новую теорию о черных дырах. На конференции в Стокгольме ученый выдвинул версию, что черные дыры могут представлять собой своеобразный "коридор", ведущий к другой Вселенной.

Предположение Хокинга стало попыткой найти ответ на вопрос о том, что происходит с вещами, когда они уходят за горизонт событий. Как считает ряд ученых, информация об объекте должна быть сохранена, даже если сама вещь поглощена. Над этим парадоксом исследователи размышляют уже много десятилетий.

"Если вы чувствуете, что находитесь в черной дыре, не сдавайтесь, - пошутил ученый. - Выход есть".

2. О неисчерпаемом источнике энергии.

Неограниченное количество энергии можно получать от микроскопических черных дыр. Такое предположение физик высказал в марте 2016-го года в интервью ВВС.

"Черная дыра массой с Солнце будет вырабатывать частицы излучения с очень низкой скоростью, из-за чего его фактически будет невозможно обнаружить, - заявил ученый. - Но если ее уменьшить до размеров горы, то она будет вырабатывать рентгеновское и гамма-излучение мощностью примерно в 10 миллионов мегаватт".

По мнению Хокинга, этого хватит на питание всех электрических приборов на нашей планете. Но он также предостерег, что "неосторожное обращение с черной дырой" приведет к страшной катастрофе.

3. Колонизация Марса и освоение Луны.

Хокинг множество раз говорил, что в ближайшие 100 лет человечество непременно сможет заселить Марс. Ученый подчеркивал, что внимание ведущих мировых космических агентств сосредоточено именно на Марсе.

"Это ближайшая похожая на Землю планета, с почвой и атмосферой. У меня нет сомнений в том, что в течение (ближайших) 100 лет люди будут жить на Марсе", - поделился соображениями известный ученый.

Не обошел стороной Хокинг и Луну. Он отметил, что освоение спутника Земли является гораздо более простой задачей, чем процесс колонизации Марса, но, тем не менее, расставил приоритеты - Марс важнее.

4. Инопланетная угроза.

В сентябре 2016-го британское телевидение показало документальный короткометражный фильм, где Хокинг предостерегал человечество от контактов с другими цивилизациями.

Ученый сравнил возможный "первый контакт" с открытием Америки, а человечеству отвел роль аборигенов, которых беспощадно истребляли.

Физик провел виртуальное путешествие на экзопланету Глизе 832с, расположенную в созвездии Журавля. Она в пять раз массивнее Земли, но схожа с ней по другим характеристикам.

"Если бы на Глизе 832c была разумная жизнь, мы бы ее уже услышали, - считает Стивен Хокинг. - Но однажды земляне получат сигнал с похожей планеты, и нам не стоит торопиться с ответом. Встреча с развитой цивилизацией будет похожа на встречу Христофора Колумба с коренными американцами, которая для последних закончилась не очень хорошо".

5. Закат человеческой расы и бегство с Земли.

Часто Хокинг призывал людей предпринимать попытки колонизации других планет, не только нашей Солнечной системы, но и других созвездий. Ученый, конечно говорил, что сделать это сиюминутно не получится, однако к началу XXII-го века непременно должны быть поселения за пределами земли.

"Я думаю, что человеческая раса не имеет будущего, если не выйдет в космос, - говорит Стивен Хокинг. - Жизнь на Земле находится в постоянно увеличивающейся опасности. Она может быть уничтожена в результате глобального стихийного бедствия, внезапной ядерной войны, генетически модифицированного вируса или из-за других угроз".

Помимо Луны и Марса Хокинг предложил людям направиться в ближайшую к нам звездную систему, Альфа Центавра, где, по предположениям ученых, существует пригодная для жизни планета Proxima b.

6. Угроза со стороны "новой формы жизни".

Подобным образом Хокинг высказывался об искусственном интеллекте. Он заявил, что мощный рост искусственного интеллекта может стать худшим событием в истории человечества.

"Наряду с преимуществами искусственный интеллект также влечет угрозы, например, такие как мощное оружие или возможности для немногих угнетать большинство, - сказал физик-теоретик. - Создание ИИ может стать последним технологическим достижением человечества, если мы не научимся контролировать риски".

По мнению Хокинга, ИИ станет новой формой жизни, которая превзойдет человека.

Впрочем, Хокинг видит в будущем не только страшное и плохое. Он предположил, что искусственный интеллект можно, например, с пользой применять для борьбы с болезнями и бедностью. И в заключение сделал противоречивый вывод: рост ИИ будет либо лучшим, либо худшим из того, что когда-либо происходило с людьми.

7. Сценарии глобальной катастрофы и даты гибели человечества.

Традиционными угрозами для человечества с точки зрения Хокинга были ядерная война, перенаселение, необратимые изменения климата, новый генетически сконструированный вирус и упомянутый ранее искусственный интеллект.

Профессор считал, что из-за растущей проблемы парникового эффекта Земля может повторить судьбу Венеры. А именно - превратиться в выжженную пустыню.

Он отметил, что четыре миллиарда лет назад на Венере температура соответствовала земной. Там была вода и растительность. Однако парниковые газы "нагрели" Венеру до 460 градусов по Цельсию. А поскольку возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, то достаточно 200-500 лет для того, чтобы наша планета повторила печальный сценарий Венеры, считает Хокинг.

Еще одной проблемой Хокинг считал перенаселение: "Человечеству угрожает перенаселение. Люди должны смело двигаться в неведомые доселе миры и осваивать новые планеты. Из-за неумеренного потребления энергии Земля превратится в огненный шар и перестанет существовать в 2600-м году".