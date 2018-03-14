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14.03.2018 16:37
Рубрика: Власть

Сенаторы: Британия пожалеет о своих действиях

Текст: Галина Мисливская

Российские сенаторы уверены, что Москва даст быстрый и жесткий ответ на решение Лондона о выдворении 23 российских дипломатов в связи с подозрением в причастности российских спецслужб к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Россия может принять асимментричные меры, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. "Однозначно должны отвечать адекватно", - сказал он. Говоря о размерах адекватной реакции, он ответил, что "это должны согласовывать компетентные органы, МИД, но в принципе может быть даже и больше". Сенатор считает, что Россия не будет тянуть с принятием мер. "Как правило, очень быстро следуют такие ответы", - сказал он.

Фото: depositphotos.com
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Джабаров также не исключил в беседе с РИА Новости, что "на какое-то время может быть понижен уровень дипотношений" между РФ и Великобританией. Кроме того, парламентарий прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отзыве приглашения главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. "У нас тоже есть много приглашений, думаю, их ждет та же судьба", - сказал Джабаров.

Реакция российской стороны не обрадует британское руководство, уверен Сергей Кисляк, первый зампред того же комитета. "Ответ наш будет резким. Реакция будет такова, что Великобритания пожалеет о своих действиях", - сказал он. Сенатор назвал действия Лондона в связи с делом Сергея Скрипаля "безответственными и нечестными". "Очень жалко, что они упали до такого уровня в наших отношениях, - посетовал он. - Великобритания заслуживает жесткого и резкого ответа".

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй. Она также сообщила, что теперь Британия будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит "сомнительные счета".

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