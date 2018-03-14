Штрафы за мойку машин на берегах рек вырастут в десять раз

Как поясняют эксперты, под экологическую статью вполне может попасть любой автолюбитель, помывший машину на берегу. В некоторых районах купание железных коней давно стало привычным занятием. Однако новый проект берет под особую охрану водоемы, из которых вода попадает в наши краны.

Поправки предлагается внести в статью 8.42 Кодекса об административных правонарушениях, наказывающую за нарушение санитарных норм на берегах водоемов. Территорию вокруг них предлагается разбить на три зоны, и в самой первой штрафы для граждан могут составить от 20 до 50 тысяч рублей.

По словам эксперта правового центра "Общественная Дума" Павла Ивченкова, к ответственности по статье может быть привлечен и турист, оставивший бытовые отходы либо повредивший слой почвы костром, и предприниматель, сливший отходы производства без очистки в водоем, и автолюбитель, помывший машину на берегу.

"В диспозиции статьи дана общая характеристика правонарушения, под которую подпадает и слив ядовитых жидкостей, и оставление бытовых отходов, и порча поверхностного слоя почвы, - поясняет Павел Ивченков. - Квалификация того или иного деяния отдана на откуп уполномоченного органа, фиксирующего правонарушение, и суда, выносящего решения по материалам, полученным от надзорного органа".

По его мнению, инициатива является вполне разумной мерой. В свою очередь, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что законопроект прежде всего усиливает защиту здоровья граждан.

"Мы должны быть уверены в качестве воды в нашем водопроводе, что вместе с ней в дом не приходят болезни", сказал Владимир Груздев.

По его словам, удельный вес источников воды, не отвечающих санитарным требованиям из-за отсутствия зон охраны, составляет более 70 процентов.

Наказывать будут и простых граждан, и предпринимателей. Уважать экологию должны все. За сброс неочищенных сточных вод в реки и озера виновные организации заплатят штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, они будут обязаны возместить нанесенный ущерб.