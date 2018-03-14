Пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина рассказала, что суд санкционировал арест трех уроженцев Средней Азии в рамках дела о вербовке и переправке в Сирию и Ирак сторонников запрещенной в РФ террористической организации "ИГ" ("Исламское государство"). Об этом информирует ТАСС.

Подозреваемые останутся под стражей до начала мая. Фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК России.

Накануне стало известно, что ФСБ совместно с МВД пресекла канал переправки сторонников террористов в Сирию и Ирак. Было задержало 60 членов этнической группировки.

В ходе обысков по 17 адресам обнаружено три лаборатории, в которых изготавливались поддельные документы. Также изъято большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт РФ, оригиналов и копий паспортов иностранных государств.