Toyota извинилась за слишком долгую разработку нового купе

Главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада извинился за слишком долгую разработку нового спорткара. В интервью изданию Drive он заявил, что компании следовало выпустить его гораздо раньше.

"Нам хотелось бы возродить Toyota Supra гораздо раньше, поэтому мы приносим извинение поклонникам модели за то, что новое поколение пришлось ждать больше 15 лет", - отметил Тада.

По его словам, обязательным условием для Supra пятого поколения была переднемоторная компоновка, задний привод и рядная "шестерка".

Toyota ведет работу над новой Supra, выпуск которой завершился еще в 2002 году, уже в течение нескольких лет. Автомобиль разрабатывается совместными усилиями с BMW.

Какие-либо подробности о силовых агрегатах спорткара не раскрываются. По неофициальной информации, новая Supra получит гибридную установку суммарной отдачей 400 л.с. Кроме того, машина обзаведется рядной битурбошестеркой: трехлитровый мотор будет выдавать примерно 340 л.с., работать в паре с восьмиступенчатым "автоматом" и разгонять до 100 км/ч за 3,8 секунды. Также ожидается базовая версия с двухлитровой турбочетверкой.

Ранее сообщалось о том, что Supra нового поколения может выйти на рынок под спортивным суббрендом Toyota - Gazoo Racing. Он базируется на одноименном автоспортивном отделении японской компании, прежде выпускавшем гоночные машины и тюнингованные версии серийных моделей Toyota.

Ожидалось, что новую Supra представят публике на автосалоне в Женеве. Однако на мотор-шоу был показан концептуальный гоночный спорткар GR Supra Racing. По предварительной информации, серийная версия машины может дебютировать в январе следующего года на автосалоне в Детройте.