В США госпитализирован Нобелевский лауреат, его супруга скончалась

В США найдена мертвой жена Нобелевского лауреата по химии 2010 года Эйити Нэгиси, сам ученый госпитализирован.

Ранее полиция приступила к поискам пропавших без вести супругов - по заявлению их родственников. В результате 82-летний ученый был обнаружен на шоссе в сельской местности в штате Иллинойс, а его 80-летнюю жену нашли мертвой неподалеку от их автомобиля.

По предварительным данным, супруги направлялись в аэропорт на машине, но заблудились. По всей видимости, ученый отправился за помощью, оставив жену в салоне автомобиля. Однако через некоторое время она попыталась отправиться вслед за супругом, но по неустановленным пока причинам скончалась. В полиции уже сообщили, что криминального следа не выявлено, сообщает РИА Новости.

Нэгиси получил Нобелевскую премию за изучение палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе.