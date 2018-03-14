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14.03.2018 09:12
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen "похоронит" легендарного "Жука"

Текст: Юрий Зубко
Фото: media.vw.com Фото: media.vw.com
Фото: media.vw.com

Компания Volkswagen окончательно решила прекратить выпуск Beetle. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на руководителя направления технического развития немецкой марки Франка Уэлша.

Он отметил, что это культовая модель, однако невозможно "в пятый раз сделать совершенно новый Beetle". В то же время Уэлш не уточнил, в какие сроки компания закончит выпуск модели.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Ранее сообщалось, что немцы планировали выпуск электрического Beetle, но теперь Френк Уэлш заявил, что Volkswagen абсолютно не за чем "заморачиваться" с заднемоторным электрокаром Beetle, если можно выпустить аутентичный электрический фургон I.D. Buzz.

Продажи "Жука" неуклонно падают. По итогам прошлого года немцы реализовали в США чуть более 15 000 экземпляров New Beetle, хотя в 1999-2000 годах модель продавалась в количестве более 80 000 единиц.

Фото: youtube.com
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В текущем поколении Beetle выпускается в кузове купе и кабриолет. Последнюю модель заменят кабриолетом T-Roc. Кроме того, компактный кроссовер с открытым верхом также станет заменой для кабриолета Golf и Eos.

Volkswagen Beetle является самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без изменения конструкции. Он собирался серийно в общей сложности 65 лет в 15-ти странах мира, а общее количество выпущенных машин сложно подсчитать. Одни источники сообщают, что было произведено более 21,5 млн этих автомобилей, другие называют цифру на 2-3 миллиона больше.

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