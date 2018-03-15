АСВ объявило о выплатах вкладчикам банка "Кредит Экспресс"

Выплаты вкладчикам лишенного лицензии банка "Кредит Экспресс" начнутся не позднее 29 марта, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Банки-агенты, производящие страховые выплаты, будут отобраны до 21 марта, отмечается в релизе. Возмещение выплачивается вкладчикам-физлицам и индивидуальным предпринимателям, его величина не может быть выше 1,4 миллиона рублей.

Банк России отозвал лицензию у "Кредит Экспресса" с 15 марта. Регулятор отмечал в его работе нарушения "антиотмывочного" законодательства, а также зафиксировал существенное снижение капитала. "Кредит Экспресс" занимал 372 место по величине активов, головной офис банка находился в Ростове-на-Дону.