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15.03.2018 00:45
Рубрика: Спорт

"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Текст: Илья Соболев
Испанская "Барселона" последней квалифицировалась в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала турнира каталонцы на своем поле разгромили лондонский "Челси" - 3:0.

Первый матч этих команд, состоявшийся в британской столице, завершился ничьей 1:1. Результат, больше устроивший "Барсу", ведь теперь "Челси" требовалось во что бы то ни стало забивать на "Камп Ноу".

Фото: ANDREW BOYERS / Action Images via Reuters
"Барселона" - "Челси". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

Под диктовку этого императива главный тренер гостей Антонио Конте выставил на игру довольно атакующий состав. Но счет открыли все равно "сине-гранатовые". Уже на третьей минуте Лионель Месси с острейшего угла нашел брешь между ног у бельгийского голкипера "Челси" Тибо Куртуа - 1:0. Тем самым аргентинец отметил рождение своего третьего сына, Чиро: матч против лондонцев был для Лео первым после знаменательного события.

На этом вечеринка Месси не закончилась. На 20-й минуте Лионель выдал шикарную передачу на Усмана Дембеле, который техничным ударом забил свой дебютный гол за "Барсу" - 2:0. Самое любопытное, что, по сути, хозяева использовали почти все моменты, которые создали. Из остального можно вспомнить разве что гениальную передачу Андреса Иньесты пяткой, посредством которой он оставил не у дел всю защиту "Челси", а подоспевший к мячу Луис Суарес не сумел пробить Куртуа.

Что касается "Челси", несмотря на то, что англичане в первом тайме только пропускали, безнадежно они не выглядели. У "синих" было несколько неплохих возможностей распечатать вратаря каталонцев Тер Штегена. Пожалуй, лучший момент упустил Маркос Алонсо, а чуть позже в ворота не попал Нголо Канте.

Перед самым перерывом все тот же Алонсо попал в штангу, исполняя штрафной удар. Надо сказать, что до какого-то момента игра проходила довольно корректно. Но где-то после получаса матч все чаще стал останавливаться из-за довольно жестких столкновений. Впрочем, судья встречи Дамир Скамина до перерыва обошелся двумя горчичниками. Их получили Серджи Роберто у "Барсы" и Виллиан со стороны "Челси".

Фото: Reuters
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Во втором тайме "Барса" без особого сожаления отдала инициативу сопернику. И, надо отдать должное подопечным Конте: они были очень близки, чтобы огорчить каталонцев. И гол состоялся. Но опять в ворота "Челси". На 63-й минуте Жорди Альба перехватил мяч в центре и отдал его Суаресу, который, в свою очередь, притормозил атаку, дождавшись Месси: Лео тут же ускорился, на вираже обошел двух защитников и снова пробил в "домик" Куртуа - 3:0.

Таким образом "Барса" фактически сняла вопросы о победителе. Возродить интригу могло только чудо в исполнении "Челси", но его не случилось. Счет в оставшееся время больше не изменился. "Барселона" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится в пятинцу.

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