"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Испанская "Барселона" последней квалифицировалась в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала турнира каталонцы на своем поле разгромили лондонский "Челси" - 3:0.

Первый матч этих команд, состоявшийся в британской столице, завершился ничьей 1:1. Результат, больше устроивший "Барсу", ведь теперь "Челси" требовалось во что бы то ни стало забивать на "Камп Ноу".

Под диктовку этого императива главный тренер гостей Антонио Конте выставил на игру довольно атакующий состав. Но счет открыли все равно "сине-гранатовые". Уже на третьей минуте Лионель Месси с острейшего угла нашел брешь между ног у бельгийского голкипера "Челси" Тибо Куртуа - 1:0. Тем самым аргентинец отметил рождение своего третьего сына, Чиро: матч против лондонцев был для Лео первым после знаменательного события.

На этом вечеринка Месси не закончилась. На 20-й минуте Лионель выдал шикарную передачу на Усмана Дембеле, который техничным ударом забил свой дебютный гол за "Барсу" - 2:0. Самое любопытное, что, по сути, хозяева использовали почти все моменты, которые создали. Из остального можно вспомнить разве что гениальную передачу Андреса Иньесты пяткой, посредством которой он оставил не у дел всю защиту "Челси", а подоспевший к мячу Луис Суарес не сумел пробить Куртуа.

Что касается "Челси", несмотря на то, что англичане в первом тайме только пропускали, безнадежно они не выглядели. У "синих" было несколько неплохих возможностей распечатать вратаря каталонцев Тер Штегена. Пожалуй, лучший момент упустил Маркос Алонсо, а чуть позже в ворота не попал Нголо Канте.

Перед самым перерывом все тот же Алонсо попал в штангу, исполняя штрафной удар. Надо сказать, что до какого-то момента игра проходила довольно корректно. Но где-то после получаса матч все чаще стал останавливаться из-за довольно жестких столкновений. Впрочем, судья встречи Дамир Скамина до перерыва обошелся двумя горчичниками. Их получили Серджи Роберто у "Барсы" и Виллиан со стороны "Челси".

Во втором тайме "Барса" без особого сожаления отдала инициативу сопернику. И, надо отдать должное подопечным Конте: они были очень близки, чтобы огорчить каталонцев. И гол состоялся. Но опять в ворота "Челси". На 63-й минуте Жорди Альба перехватил мяч в центре и отдал его Суаресу, который, в свою очередь, притормозил атаку, дождавшись Месси: Лео тут же ускорился, на вираже обошел двух защитников и снова пробил в "домик" Куртуа - 3:0.

Таким образом "Барса" фактически сняла вопросы о победителе. Возродить интригу могло только чудо в исполнении "Челси", но его не случилось. Счет в оставшееся время больше не изменился. "Барселона" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится в пятинцу.