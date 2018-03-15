Эксперт: Новая разметка на дороге повысит собираемость штрафов

Новый ГОСТ дорожной разметки, утвержденный Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках - синими.

Помимо цветов разметки документ вводит новые обозначения, которые наносятся на асфальт. Это знак "вафельная" разметка. Она обозначает участок на перекрестке, на который автомобили не должны выезжать, если впереди образовался затор.

Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников прокомментировал нововведения, которые вступят в силу с 1 июня 2018 года.

"Разные цвета разметки дорог применяются и сейчас, например, желтый используется для обозначения временной разметки при дорожно-строительных работах. Повсеместное введение разноцветной разметки на дороге, в принципе, оправдано. Яркие цвета на дороге, само собой, видно лучше и с большего расстояния, а это значит, что и ориентироваться водителям станет проще. Кроме того, разноцветную разметку значительно лучше видно в зимнее время - белая при обильных снегопадах просто сливается с нечищеной или плохо почищенной дорогой.

Само собой, помимо безопасности, новая цветная разметка должна повысить и собираемость штрафов в зимнее время. Дело в том, что водители, в силу того, что белая разметка зимой частично или полностью скрывается под слоем снега, сознательно или нет, заметно чаще нарушают ПДД. Причем сотрудники ГИБДД порой не в силах доказать вину водителя, например, при пересечении сплошной, поскольку ее попросту не видно, либо она, слившись со снегом, не определяется как сплошная линия. Теперь же уйти от ответственности при нарушении будет гораздо сложнее, поскольку даже маленький видимый кусочек желтой или синей разметки будет однозначно свидетельствовать о нарушении", - отметил журналист.

"Что касается "вафельницы", то первое время водитель однозначно будет к ней привыкать. Актуальна такая разметка только для городов миллионников, где проблема дорожных заторов стоит максимально остро, в том числе, из-за упершихся на перекрестке в хвост пробки. Тут вопрос заключается в выявлении наиболее проблемных перекрестков, и главное - оперативном обнаружении и наказании нарушителей. Последний пункт у нас часто хромает. Есть надежда на камеры, определяющие нарушение разметки, но их эффективность опять же покажет время", - рассказал главред "Движка".