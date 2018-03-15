Конструктору ракетных систем Герберту Ефремову исполнилось 85 лет

Выдающемуся конструктору ракетных систем Герберту Александровичу Ефремову - 85 лет. Он - инженер еще советских времен, но почти все его разработки в области ракетной техники до сих пор засекречены. В частности, потому, что он стоял у истоков боевого применения гиперзвуковых скоростей и отечественной технологии, названной американцами "стелс" (stealth).

Вокруг новых видов российского оружия, которые были публично озвучены совсем недавно, до сих пор не утихают страсти. В частности, мировые эксперты яростно обсуждают возможность реализации на практике гипотетических, как многим казалось, ракет с гиперзвуковыми скоростями полета. Многие не верят, что в России смогли создать такое оружие.

А ведь, чтобы сегодня эти почти фантастические ракеты могли нестись на противника с огромной скоростью в ионизированных облаках, кому-то нужно было работать на износ на протяжении нескольких десятилетий. Иначе ничего бы не получилось.

Одному из таких людей сегодня, 15 марта 2018 года, исполнилось 85 лет. Он - легендарный конструктор ракетной и космической техники, один из плеяды руководителей Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" (находится в подмосковном Реутове).

85 - в таком возрасте люди обычно пишут мемуары на заслуженном отдыхе. Но это не для него. Ефремов по-прежнему в родной корпорации.

Его имя в кабинетах великих начальников и больших чиновников вызывает не только уважение, но нередко и очень сильные эмоции. Он не часто дает интервью журналистам, но если уж выступает в газетах, то эти публикации потом долго перечитывают серьезные эксперты и многозвездные генералы. Герберт Ефремов часто резок в суждениях, о его легендарной прямоте легенд сложено не меньше, чем о ракетах, которые он создавал. Редкий талант: сказать собеседнику правду в лицо, при этом ни словом не оскорбив оппонента. Испытано на личном опыте.

Впрочем, чтобы создавать оружие, которое меняет военно-стратегический паритет в масштабах планеты, другой характер и не годится.

Кстати, ефремовское "НПО машиностроения" участвует в создании ракеты "Сармат" (ее головной разработчик - ГРЦ им. Макеева). А гиперзвуковыми скоростями Герберт Ефремов занимается свыше 30 лет. Без его наработок нынешние удивительные ракеты вряд ли бы так красиво летали.

Ефремов принимал участие и руководил созданием десятков знаковых комплексов, часть названий которых не на слуху. Поэтому визитной карточкой его таланта принято называть лишь небольшую часть работ: "Базальт", "Гранит", "Оникс", "Яхонт". Между тем, под его руководством создавали системы противоспутниковой обороны, космические лаборатории "Протон", пилотируемые и автоматические орбитальные комплексы "Алмаз" и "Алмаз-Т". А еще - он отец российско-индийской крылатой ракеты "БраМос".

На двух его разработках, опередивших время, стоит остановиться подробнее. Это "Сотка" и "Метеорит".

Обе системы - баллистическая и крылатая ракеты - созданы в прошлом веке. Одна стала частью ракетно-ядерного щита страны, вторая пала жертвой внешней политики эпохи перестройки. Но обе ракеты надо вписать золотыми буквами в историю великих достижений нашей эпохи.

"Сотка" - ракетный комплекс стратегического назначения, он же - семейство МБР УР-100.

В начале 1960-х США поставили на боевое дежурство твердотопливные баллистические ракеты "Минитмен". Причем, в огромном количестве. Советскому Союзу нужно было срочно дать ответ. Проблема заключалась в том, что в то время наши межконтинентальные ракеты требовалось перед стартом заправлять. Королевскую "семерку" заправляли три дня, янгелевскую Р-16 - три часа. Заправленной ракета могла стоять на боевом дежурстве от 10 дней до месяца. После чего ее следовало утилизировать.

Родина поставила сверхзадачу: после обнаружения пуска американских ракет у нас будет всего 20 минут на запуск своих. Поэтому нужна ракета, которая стартует сразу после решения о возмездии.

Такую - ту самую УР-100 - создал великий Владимир Николаевич Челомей.

Герберт Ефремов 28 лет работал под руководством Челомея, а после его смерти возглавил "НПО машиностроения".

"Сотка" была изначально заправлена, - рассказывает Герберт Александрович. - Причем, ничего у нее не текло, топливо (гептил и амил) было ампулизировано, ракета стояла и стоит на боевом дежурстве десятилетиями.

У УР-100 хорошая судьба: признана самой массовой межконтинентальной баллистической ракетой СССР и России - 990 пусковых установок.

А вот крылатая ракета "Метеорит" на вооружение не была принята. Тем не менее, ей поставили величественный 20-метровый монумент! Вдумайтесь в ситуацию: оружию, которого армия так и не получила, ставят памятник. Случай редкий, если не сказать - уникальный.

"Метеорит" сегодня можно увидеть в сквере у завода "НПО машиностроения" в подмосковном Реутове. Сквер - он вне территории режимного предприятия, поэтому любой может буквально прикоснуться к раритету.

Изюминка в том, что увековеченная ракета рассекречена лишь частично. В ней есть прорывные технологии, о которых нашим оппонентам знать все еще не положено.

Разработку "Метеорита" начали по постановлению Совета Министров СССР в декабре 1976 года. Это был ответ на американские крылатые ракеты морского базирования BGM-109 "Томагавк" и авиационные AGM-86 ALCM.

"Томагавки" крались к цели, образно говоря, прижимаясь к земле. А наш "Метеорит" шел гордо и открыто. Как бы у всех на виду - на высоте 22-25 километров и со скоростью 3500 км/ч. Дальность - до 5000 километров.

Естественно, возникает вопрос - каковы были шансы на огромной высоте прорваться к цели? Ведь тогда тяжелые зенитные комплексы США типа "Найк-Геркулес" прекрасно работали по целям в стратосфере. А площадь крыла "Метеорита" была сопоставима с МиГ-21. В то время считали, что эффективная отражающая поверхность объекта уровня истребителя просто не оставляла ему никаких шансов на выживание.

Между тем, шансы не просто были. Нашу стратегическую крылатую ракету противник в принципе видел. Точнее, думал, что видит. Но сбить не мог.

Потому что видел не реальный "Метеорит", а ракету-фейк. На тросе "Метеорит" буксировал за собой... ложную цель. Вот по ней бы и работали зенитные ракеты противника.

Но и это еще не все. Уже в 1980-х годах крылатую ракету дооснастили станцией постановки активных помех и применили радиопоглощающие покрытия. Напомним, что знаменитая технология невидимости "стелс" вообще-то советское изобретение. Правда, наша страна, мягко говоря, не сразу оценила значение этого открытия советских ученых.

Для "Метеорита" разработали 15 новых радиопоглощающих материалов, уменьшающих заметность. И это был первый "стелс" в мире. Приоткрыть завесу этой тайны даже сегодня можно только чуть-чуть. Маскировка объекта, летящего на скорости 1 км в секунду, осуществлялась за счет применения генератора искусственной ионизации окружающей среды. Наши ученые НИИ тепловых процессов создали установку, которая смогла ионизировать воздух перед ракетой. После ее включения метка цели попросту пропадала с экрана радиолокаторов. Ну, а как это детально происходит - пусть останется тайной.

Современные ракеты, летящие в плазменной оболочке к цели - наследники великих идей конца прошлого века. Тысячи ученых и работников ВПК, прошедшие советскую школу, сейчас создают удивительные системы оружия.

Кстати, о кадрах. Герберта Ефремова часто называют праведником. Как он сам вспоминает: "Я, как отстаивающий проекты без откатов и распилов, случалось, оказывался не нужен. Мои проекты о конвертации боевых ракет в космические носители одобряли, но не принимали. Заказчик называл меня праведником и советовал: учись распоряжаться деньгами".

Но он таковым и остается: прямым, категоричным, честным. Кроме того, Герберт Александрович - человек с незаурядным чувством юмора. Один давний пример. Идет научно-практическая конференция, Ефремов на трибуне, перед ним зал из нескольких сот конструкторов. Герберт Александрович рассказывает, как в ракете "Метеорит" применили мощный сверхкомпактный кондиционер - и это в эпоху, когда не все в нашей стране знали слово "кондиционер". А потом, после небольшой паузы, добавляет: "А ведь полезная вообще-то вещь. И не только в этом мире. Не всем уготовлена дорога в рай, кому-то из важных людей пригодиться в аду, там, говорят, жарковато. Но не нам, всю жизнь работающим на Родину...". Смех в зале, затем - аплодисменты. Долгие и продолжительные. Понятие "топ-менеджер" тогда было не в ходу.

Досье "РГ"

Герберт Александрович Ефремов родился 15 марта 1933 года в селе Малое Заречье Белозерского района Вологодской области. Выпускник Ленинградского военно-механического института. Трудовая биография началась в 1956 году, с прихода в ОКБ-52 В.Н. Челомея. Конструктор морских, наземных и космических систем, профессор МГТУ (МВТУ) им. Баумана. Его именем названа малая планета солнечной системы.

На сегодняшний день является единственным в нашей стране обладателем званий Героя Социалистического Труда и Героя Труда Российской Федерации.