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15.03.2018 10:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выявили связь между курением и потерей слуха

Текст: Алексей Иванов

Курение связано с повышенным риском потери слуха. К такому выводу пришли специалисты японского Национального центра глобального здоровья и медицины, чье восьмилетнее исследование охватило свыше 50 тысяч человек.

Фото: Depositphotos.com
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Возраст участников составлял от 20 до 64 лет, среди них были активные и бывшие курильщики, а также те, кто к табаку никогда не прикасался. На момент начала наблюдений проблем со слухом ни у кого не наблюдалось.

Ежегодно среди испытуемых проводилось аудиотестирование, а также анкетирование о состоянии здоровья. В результате с течением времени у 3532 человек развилась высокочастотная потеря слуха, а у 1575 - низкочастотная. При этом у курильщиков риск развития этого недуга оказался в 1,6 и 1,2 раза выше, чем у некурящих. Также на результат влияло и количество выкуренных сигарет в день: чем их больше, тем хуже. При этом если человек бросал курить, риск потери слуха постепенно уменьшался.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на портале Science Daily, данные результаты были получены после исключения всех других факторов, в том числе профессионального шума, который на различных рабочих местах заметно отличается.

- С учетом большой выборки, длительным периодом наблюдения и объективной оценкой потери слуха наше исследование дает убедительные доказательства того, что курение является независимым фактором развития этого недуга, - отметил ведущий автор исследования доктор Хуаньхуань Ху.

Результаты наблюдений опубликованы в журнале Nicotine and Tobacco Research.

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