Лукашевич указал США на рост украинского национализма

Поощрение Вашингтоном украинского национализма недопустимо, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. США стоило бы добиться от Киева скорейшего выполнения Минских договоренностей, убежден российский дипломат.

"Хотели бы предостеречь наших американских коллег от продолжения политики поощрения украинского национализма,- цитирует ТАСС заявление Лукашевича на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, адресованное представителям США. - Если вы действительно заботитесь об укреплении суверенитета Украины, добейтесь от Киева скорейшего выполнения Минских договоренностей, всеобъемлющего политического урегулирования, включающего особый статус Донбасса, выборы, конституционную реформу".

Лукашевич указал, что украинские радикальные националисты "расширяют свою деятельность, активно ищут поддержку за рубежом, рекрутируют молодежь в свои ряды в Германии, Великобритании и других европейских странах". Это, по мнению дипломата, "создает угрозу стабильности европейского общества".