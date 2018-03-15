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15.03.2018 22:00
Рубрика: В мире

Макрон отказался посещать российский стенд на книжном салоне в Париже

Президент Франции Эмманнюэль Макрон не будет посещать стенд России на Парижском книжном салоне. Как передает РИА Новости, такое решение принято после скандала с нападением в Великобритании на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Предполагалось, что Макрон посетит торжественные мероприятия в день открытия стенда 15 марта.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Посол России во Франции Алексей Мешков, в свою очередь, выразил сожаление в связи с решением президента Франции. "Естественно, мы сожалеем, что так случилось​​​. Но это наши французские партнеры должны, наконец, понять, кто и какую политику проводит", - сказал дипломат. "К сожалению, мы ждали провокаций", - добавил он.

Ранее лидеры Великобритании, Франции, Германии и США, несмотря на отсутствие доказательств, заявили, что не видят других возможных виновных в отравлении Скрипаля кроме России. Они продолжают, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, следовать в русле русофобской тенденции, заданной Вашингтоном, включая санкции и провокации.

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