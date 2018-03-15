Великобритания, Франция, Германия и США винят РФ в отравлении Скрипаля

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и США, несмотря на отсутствие доказательств, не видят других возможных виновных в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля кроме России. Они продолжают, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, следовать в русле русофобской тенденции, заданной Вашингтоном, включая санкции, провокации.

Как отмечается в заявлении лидеров четырех стран, которое цитирует РИА Новости, они разделяют "оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет", что "с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение". Но как видно из документа, западные политики оставляют себе путь к отступлению, используя такие выражения, как "правдоподобное" и "с высокой степенью вероятности".

Между тем власти РФ категорически отрицают свою причастность. По словам Сергея Лаврова, Москва официально затребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу об отравлении Сергея Скрипаля, но получила отказ. Министр подчеркнул, что власти королевства должны были обратиться к российской стороне за разъяснениями, на что предоставляется 10 дней, только если ответ их не устроит - обратиться в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Вместо этого Лондон потребовал от Москвы перед британским правительством за 24 часа.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника и приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата. Лавров пообещал, что ответ Москвы последует "очень скоро".