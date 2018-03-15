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15.03.2018 16:38
Рубрика: В мире

Макрон скоро объявит, какие меры Франция предпримет по делу Скрипаля

Текст: Юрий Когалов
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшие дни объявить, какие меры его страна предпримет в отношении России в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает газета Le Figaro, глава республики поддерживает позицию Лондона, который возлагает вину на Москву

"Все подталкивает нас к тому, чтобы поверить, что ответственность лежит на России, об этом говорят британские спецслужбы, и французские службы разделяют их мнение, - заявил Макрон. - В ближайшие дни я озвучу меры, которые мы планируем принять".

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Ранее сегодня СМИ сообщили, что Лондон проинформировал Париж о доказательствах, собранных следователями. О каких именно фактах идет речь, неизвестно. Власти Великобритании отказались передать России для экспертизы образцы вещества, которым отравили Скрипаля. Глава МИД королевства Борис Джонсон заявил, что Лондон пошлет их в Организацию по запрещению химического оружия. Политик утверждал, что британцы располагают "неопровержимыми доказательствами" вины России в инциденте.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров со своей стороны уже неоднократно отмечал, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Российская сторона призывает Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Великобританию одним из возможных источников газа "Новичок", который предположительно использовался при отравлении экс-полковника ГРУ. "Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов и по настоящее время проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания", - заявил дипломат.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата.

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