Британия отказалась передавать РФ образцы вещества по делу Скрипаля

Лондон не собирается передавать России для экспертизы образцы вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Глава МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания не собирается посылать образец вещества в Россию, как ранее было запрошено. Международные инстанции будут более беспристрастными в расследовании", - говорится в сообщении радиостанции LBCв Twitter.

Ранее Джонсон утверждал, что Великобритания предоставит Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) для проведения оценки образцы вещества, использованного при отравлении экс-полковники и его дочери.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Лондон скрывает правду, поэтому не передал никому данных по делу Скрипаля.

По словам дипломата, российская сторона даже не знает обстоятельств того, как это происходило. В этой связи Москва призывает Лондон предоставить материалы по применению химического оружия на территории Великобритании.