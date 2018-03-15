Минобороны: За сутки боевики трижды обстреляли Дамаск

Трижды за минувшие сутки столица Сирии подвергалась обстрелам боевиков, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. К счастью, никто в результате обстрела не пострадал.

"Обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута" стабилизируется, - говорится в сообщении Центра. - Однако ряд радикальных группировок продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки ими три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Есть разрушения, люди не пострадали".

Кроме того, сообщается, что во время очередной гуманитарной паузы из блокированного города Дума удалось вывести 291 человека в населенный пункт Эль-Вафидин.