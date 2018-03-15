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Рубрика: Дороги

На российских дорогах появится синяя разметка

Желтая и синяя разметка на дорогах добавится к привычной для россиян белой с 1 июня 2018 года. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом, пишет  "Коммерсант".

В частности, желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим - полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.

Фото: REUTERS
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Также документом официально вводится разметка типа "вафельница", в которой запрещено стоять, если впереди затор.

Кроме того, стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота, - в старом ГОСТе её не было, были только стрелки поворотные.

Ранее, напомним, сообщалось, что власти Москвы рассекретили перекрестки с новым типом разметки. Впервые в качестве эксперимента "вафельница" появилась в столице в 2015 году, и она сразу себя очень хорошо зарекомендовала в качестве средства борьбы с заторами на перекрестке. Напомним, штраф за выезд на занятый перекресток составляет 1000 рублей, а "вафельница" четко обозначает его границы.

#дороги