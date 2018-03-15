Сотовый оператор "ВКонтакте" закроется

15.03.2018, 17:12 Текст: Антон Благовещенский

Виртуальный оператор связи VK Mobile прекратит работу до конца марта текущего года. Об этом заявили представители компании "Мегафон", при поддержке которой был запущен и действовал совместный проект с соцсетью "ВКонтакте".

VK Mobile не будет развиваться теми темпами, которые были запланированы. В связи с этим продажи новых SIM-карт будут прекращены, а действующим абонентам рекомендуется присмотреться к новым тарифам оператора.

"ВКонтакте" разыграет миллион рублей в онлайн-викторине

Существующие пользователи будут обслуживаться, добавили в "Мегафоне". Их точное число не раскрывается.

Оператор VK Mobile заработал в России летом 2017 года. Клиентам за абонплату в размере 400 рублей в месяц предлагался безлимитный доступ к "ВКонтакте", подписка на музыкальный сервис Boom, два гигабайта интернет-трафика и бесплатные звонки внутри сети.

интернет
Фото: depositphotos.com
Вор пытался обмануть камеры и насмешил интернет 14:55
Девушка оконфузилась в вагоне метро и стала звездой соцсетей 14.03.2018
ВКонтакте
Фото: Антон Благовещенский/РГ
Найден способ читать чужую переписку "ВКонтакте" 07.03.2018
"ВКонтакте" запустил уникальную возможность 01.03.2018
Пользователям рекомендовали удалить "ВКонтакте" со смартфонов 22.02.2018
связь
Фото: depositphotos.com
Стало известно, чем удивит следующая версия WhatsApp 15.01.2018
WhatsApp навсегда отключили на некоторых смартфонах 05.01.2018
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января 27.12.2017
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий