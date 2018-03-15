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Сотовый оператор "ВКонтакте" закроется
Виртуальный оператор связи VK Mobile прекратит работу до конца марта текущего года. Об этом заявили представители компании "Мегафон", при поддержке которой был запущен и действовал совместный проект с соцсетью "ВКонтакте".
VK Mobile не будет развиваться теми темпами, которые были запланированы. В связи с этим продажи новых SIM-карт будут прекращены, а действующим абонентам рекомендуется присмотреться к новым тарифам оператора.
Существующие пользователи будут обслуживаться, добавили в "Мегафоне". Их точное число не раскрывается.
Оператор VK Mobile заработал в России летом 2017 года. Клиентам за абонплату в размере 400 рублей в месяц предлагался безлимитный доступ к "ВКонтакте", подписка на музыкальный сервис Boom, два гигабайта интернет-трафика и бесплатные звонки внутри сети.