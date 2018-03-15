Премьер-министр Словакии подал в отставку

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел со своего поста. В соответствии с конституцией страны в отставку отправлено все правительство. Церемония принятия отставки состоялась во дворце президента Андрея Киски в Братиславе, которую транслировали все ведущие словацкие СМИ, сообщает ТАСС.

Острый политический кризис в Словакии спровоцировало убийство 25 февраля репортера Яна Куциака, который занимался расследованием коррупции в высших эшелонах власти. По версии следствия, нападение на журналиста связано с его "служебными обязанностями".

По оценкам экспертов, Роберт Фицо, возглавляющий партию "Направление - социальная демократия", все равно останется одним из наиболее влиятельных политиков. Он считается харизматичным лидером, способным увлечь за собой массы.