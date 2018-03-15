Новости

ФАС заведет дела в отношении аэропортов московского авиаузла 19:06
Таблетки, которыми отравились школьники в Петербурге, нашли на улице 18:47
В Саратовской области спасатель вытащил мужчину из-подо льда 18:42
Врио Минстроя Дагестана объявлен в розыск 18:26
Премьер-министр Словакии подал в отставку 18:25
В Берлине будет создан центр по борьбе с терроризмом 18:22
Путин пошутил про нефтянку 18:20
Белорусские ученые разрабатывают проект, который сохранит жизнь шахтерам 18:15
Под Калугой на чемпионате по плаванию погиб юный спортсмен 18:07
Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС 18:05
Лукашенко подтвердил возможность внесения изменений в Конституцию 17:50
В Петербурге скончался живописец Александр Кравчук 17:50
Россельхознадзор ограничил ввоз египетского картофеля из-за гнили 17:48
Косачев допустил, что Запад готовит почву для применения силы против РФ 17:47
Вашингтон расширил список санкций в отношении РФ 17:42
Под Астраханью зенитные системы "Тор-М2" сбили 10 крылатых ракет 17:42
В московских судах 82 процесса проведены в режиме онлайн-трансляций 17:41
Моряки ЧФ досрочно проголосовали на выборах президента РФ 17:40
В Калининградском УФССП проверят заявления о домогательствах 17:38
Косачев рассказал о возможной связи дела Скрипаля с распадом СССР 17:31
Власти США расширили санкции против России 17:28
Трое отравившихся в петербургской школе детей попали в реанимацию 17:26
Эксперты подсчитали стоимость товаров из "детской корзины" в России 17:10
Члены раскрытой под Калугой ячейки ИГ сознались в подготовке теракта 16:53
Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 18:25
Рубрика: В мире

Премьер-министр Словакии подал в отставку

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел со своего поста. В соответствии с конституцией страны в отставку отправлено все правительство. Церемония принятия отставки состоялась во дворце президента Андрея Киски в Братиславе, которую транслировали все ведущие словацкие СМИ, сообщает ТАСС.

В Словакии полиция вышла на след убийц известного журналиста

Острый политический кризис в Словакии спровоцировало убийство 25 февраля репортера Яна Куциака, который занимался расследованием коррупции в высших эшелонах власти. По версии следствия, нападение на журналиста связано с его "служебными обязанностями".

По оценкам экспертов, Роберт Фицо, возглавляющий партию "Направление - социальная демократия", все равно останется одним из наиболее влиятельных политиков. Он считается харизматичным лидером, способным увлечь за собой массы.

Главное сегодня

Путин утвердил Челябинск столицей саммита ШОС
Захарова ответила на хамское высказывание министра обороны Британии
Названа стоимость выпавших из самолета над Якутском слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
На Украине обострился конфликт между властями и Надеждой Савченко