Путин обсудил на Совбезе деструктивную позицию Великобритании

Ситуацию в российско-британских отношениях обсудил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого "дела Скрипаля". Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На совещании также обсуждалась ситуация в Сирии. Участники констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты, "отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки", сообщили в Кремле.

Также речь шла и о вопросах социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.