Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

По данным базовой столичной метеостанции на ВДНХ, за ночь в Москве выпало 4 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в четверг.

Прирост осадков к 9:00 в городе составил около 12% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм, уточнили в ведомстве.

Высота снежного покрова в Москве за ночь увеличилась с 46 до 48 см. По прогнозу синоптиков, днем в Москве температура воздуха повысится до нуля градусов.

К вечеру в столичном регионе ожидается резкое похолодание: в черте города - до минус 7, по области - до минус 10 градусов. Ночью в столице местами подморозит до минус 12, в Подмосковье - до минус 15 градусов.

Ранее из-за погодных условий столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт.