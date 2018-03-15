Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Департамент транспорта попросил сегодня столичных водителей пересесть на общественный транспорт. В городе сильный снегопад и возможна гололедица, а также несколько общественно значимых событий.

Как напомнили "РГ" в пресс-службе ведомства, мокрый сильный снег, по прогнозам Гидрометцентра, будет идти весь день. В такую погоду повышается вероятность попасть в ДТП.

Весь общественный транспорт подготовлен к работе в таких условиях.

При необходимости поездки на машине, просят соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Кроме того, напомним, сегодня прогнозируются затруднения в центральной части Москвы, где пройдет прощание с Олегом Табаковым, а также вокруг ВДНХ, где заканчивается форум "Россия - страна возможностей".