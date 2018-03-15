На Горьковском направлении пустили несколько дополнительных электричек

На Горьковском направлении в утренний час пик назначены три дополнительных поезда.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, из Железнодорожного теперь ‪в 5:45 идет экспресс с минутной остановкой на платформе Новогиреево в 5:55, в 6:07 на Курском вокзале.‬ Из Фрязево в Москву выходит поезд в 9:00. Также с 16 марта из Железнодорожного будет отправляться электричка в 11:17.‬

Напомним, ранее с 13 марта железнодорожники отменили четыре электропоезда, в том числе в утреннее время, а нескольким десяткам электричек изменили время отправления и остановки. В этот день на направлении начали курсировать скоростные поезда "Ласточки" в Иваново.

"Очевидно, когда новый поезд вводится в график вносят корректировки", - пояснили "РГ" в РЖД.

После 13 марта ‪многие пассажиры в официальной группе Центральной пригородной пассажирской компании в соцсети Вконтакте ‬ ‪высказали недовольства происходящим.‬