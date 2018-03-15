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15.03.2018 16:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Он был прекрасен в 20, в 30 и до самого конца". Актеры о Табакове (видео)

Проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым в Московском художественном театре имени Чехова сегодня пришли тысячи людей. Среди них известные актеры, режиссеры, общественные деятели и чиновники. Свои соболезнования близким покойного пришел также выразить президент России Владимир Путин.

- Об Олеге Павловиче мы храним очень много историй, потому что он был одним из любимых учеников Василия Топоркова (режиссер и педагог Школы-студии МХАТ - прим. "РГ"), - рассказал народный артист РСФСР Вячеслав Езепов. - В Малом театре, который я представляю, Михаил Иванович Царев любил говорить: "Театру спринтеры не нужны, здесь нужны стайеры, а лучше - марафонцы". По пальцам можно пересчитать актеров такого великого масштаба, как Табаков, и он действительно "марафонец" - он был прекрасен и в 20 лет, и в 30, и до самого конца.

МХТ отменил спектакли в связи с кончиной Табакова

Память мэтра пришел почтить также знаменитый дрессировщик, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он рассказал, как Олег Павлович проявлял во всем свою неповторимость.

- При открытии новой сцены своего театра Табаков хотел пойти оригинальным путем и запустить вперед большую "кошку". И мой брат Аскольд привез ему тигра. Мы вышли на сцену, стояла вся труппа… Эту атмосферу не передашь, - поделился воспоминаниями Запашный. - Олег Павлович являлся примером во всем, он пользовался своим мастерством не только ради своего блага, а делился им всю жизнь со всеми вокруг. Посмотрите, какое количество учеников он воспитал!

Уход из жизни Олега Табакова - это огромная невосполнимая потеря. Так считает его коллега по цеху, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, который также пришел попрощаться.

- Олег Павлович помогал всем нам. Теперь театральная карта страны будет сильно меняться.

Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в МХТ имени Чехова. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

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