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15.03.2018 13:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сергей Юрский: В Табакове всегда жила смесь шутовства и серьезности

Текст: Андрей Васянин

Прощание с Народным артистом СССР Олегом Табаковым продолжает в Москве. Оно проходит в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого был Табаков. Множество людей пришли проводить в последний путь Олега Павловича.

Марк Захаров, художественный руководитель театра Ленком:

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Олег Табаков был готов ко всему, был заточен на действие. Меня изумило, как он подсмотрел национальный характер в образе кота Матроскина, который сидит в каждом из нас. Я удивляюсь его таланту. Ощущаю сейчас счастье: мне удалось работать и жить в одно время с этим великим человеком. Спасибо, Олег Павлович.

Сергей Юрский, народный артист РФ:

Горечь и боль наполняет нынче десятки тысяч людей. Он без оваций никуда не входил, знал, что его обязанность соответствовать тому, что думают люди. Насчет своих немощей и их преодоления шутил всегда, в нем всегда жила эта смесь шутовства и серьезности. Он умел это и в жизни и на сцене.

Он знал, что все это с ним будет! И другое знал! Мы снимались в Крыму в "Короле олене", а однажды вместе отдыхали, сидели всю ночь. И он говорил не о кино, а о театре. Сказал, что хочет школу. Рассказал, что будет с учениками, Табакеркой… Казалось невероятным, но все сделал, как предвидел. Он и сейчас видит полный Камергерский переулок. Знал, что соберет тут всю театральную Россию. И вот мы все здесь, а его нет. Простимся и будем помнить.

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