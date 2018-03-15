Сергей Юрский: В Табакове всегда жила смесь шутовства и серьезности

Прощание с Народным артистом СССР Олегом Табаковым продолжает в Москве. Оно проходит в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого был Табаков. Множество людей пришли проводить в последний путь Олега Павловича.

Марк Захаров, художественный руководитель театра Ленком:

Олег Табаков был готов ко всему, был заточен на действие. Меня изумило, как он подсмотрел национальный характер в образе кота Матроскина, который сидит в каждом из нас. Я удивляюсь его таланту. Ощущаю сейчас счастье: мне удалось работать и жить в одно время с этим великим человеком. Спасибо, Олег Павлович.

Сергей Юрский, народный артист РФ:

Горечь и боль наполняет нынче десятки тысяч людей. Он без оваций никуда не входил, знал, что его обязанность соответствовать тому, что думают люди. Насчет своих немощей и их преодоления шутил всегда, в нем всегда жила эта смесь шутовства и серьезности. Он умел это и в жизни и на сцене.

Он знал, что все это с ним будет! И другое знал! Мы снимались в Крыму в "Короле олене", а однажды вместе отдыхали, сидели всю ночь. И он говорил не о кино, а о театре. Сказал, что хочет школу. Рассказал, что будет с учениками, Табакеркой… Казалось невероятным, но все сделал, как предвидел. Он и сейчас видит полный Камергерский переулок. Знал, что соберет тут всю театральную Россию. И вот мы все здесь, а его нет. Простимся и будем помнить.