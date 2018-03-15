Фото и видео: тысячи человек пришли проститься с Олегом Табаковым

Поклонники начали приносить цветы к зданию в Камергерском переулке еще до начала траурной церемонии.
Пришел проститься мэр российской столицы Сергей Собянин, а также Владимир Машков, Александр Калягин, режиссер Адольф Шапиро, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, режиссер Дмитрий Крымов, передает "Москва 24".
Гражданская панихида начнется в 12:00, похороны артиста пройдут в 16:00 на Новодевичьем кладбище - на Центральной аллее, рядом с могилами Ильи Глазунова, Владимира Зельдина и Леонида Броневого.