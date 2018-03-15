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Фото и видео: тысячи человек пришли проститься с Олегом Табаковым

Новость 15.03.2018, 11:59 | Текст: Олег Усков

Церемония прощания со скончавшимся 12 марта на 83-м году жизни Народным артистом СССР, актером, режиссером и педагогом Олегом Павловичем Табаковым началось сегодня утром в Московском художественном театре имени Чехова, руководителем которого Табаков был с 2000 года.

Поклонники начали приносить цветы к зданию в Камергерском переулке еще до начала траурной церемонии.

Пришел проститься мэр российской столицы Сергей Собянин, а также Владимир Машков, Александр Калягин, режиссер Адольф Шапиро, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, режиссер Дмитрий Крымов, передает "Москва 24".

Гражданская панихида начнется в 12:00, похороны артиста пройдут в 16:00 на Новодевичьем кладбище - на Центральной аллее, рядом с могилами Ильи Глазунова, Владимира Зельдина и Леонида Броневого.

МХТ

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal)

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