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Олега Табакова похоронят рядом с Леонидом Броневым

Новость 13.03.2018, 18:37 | Текст: Олег Усков

Народного артиста СССР, актера, режиссера и педагога Олега Павловича Табакова, скончавшегося вчера после продолжительной болезни, похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища. Рядом с могилами Ильи Глазунова, Владимира Зельдина и Леонида Броневого, с которым Табаков сыграл в "Семнадцати мгновениях весны". Об этом передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в столичной мэрии.

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"Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее рядом с Зельдиным, Броневым и Глазуновым", - процитирован собеседник агентства.

Прощание с артистом состоится 15 марта в МХТ имени Чехова.

Ранее сообщалось, что новые серии "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Павловича, озвучившего в классической трилогии кота Матроскина.

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