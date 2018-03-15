В деле о нападении собак под Истрой появился новый подозреваемый

В деле о нападении собак на людей в Истринском районе Подмосковья появился новый подозреваемый. В этом качестве следственными органами был задержан и допрошен индивидуальный предприниматель, с которым местные власти заключили договор на оказание услуг по отлову бродячих животных.

В отношении ИП возбуждено уголовное дело - по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повелевших смерть человека, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве отмечают, что сам бизнесмен вину не признает, утверждая, что никаких заявок на отлов ему не поступало. Однако в администрации района другие данные - там реагировали на 34 обращения от жителей поселка Курсаково, сигнализировавших о нападениях стаи бродячих собак.

Напомним, первое уголовное дело было возбуждено 12 марта - по статье 293 УК РФ "халатность, повлекшая смерть человека". Это произошло после того, как от укуса бродячих собак погиб молодой человек, оказавшийся женихом племянницы известного музыканта Юрия Лозы.