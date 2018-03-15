В Москве собрали трехколесный автомобиль

В Москве началась тестовая сборка трехколесного электромобиля, сообщил сегодня официальный портал правительства и мэра города. Машину изготовили в технопарке "Калибр", использовались только отечественные комплектующие.

Максимальная скорость нового авто - 100 километров в час. Вмещает одного пассажира и водителя. При полной зарядке машина сможет проехать автономно около 100 километров. Время зарядки - 2 часа. Предполагается, что эти автомобили могут быть востребованы в системе каршеринга. Или на обширных территориях спорткомплексов и парков. Правда, для этого придется развивать сеть зарядных станций, их пока только 50. А так машину можно эксплуатировать круглогодично, у нее мощный обогреватель.

Вскоре начнутся испытания нового электрокара. А в мае один из резидентов "Калибра" соберет первые 12 машин. Если испытания пройдут успешно, будет запущено серийное производство.