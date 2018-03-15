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15.03.2018 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани предъявлено обвинение в убийстве курсанта академии ФСИН

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани следователи предъявили обвинение в умышленном убийстве курсанта академии ФСИН местному жителю, задержанному по "горячим следам". Обвиняемый по ходатайству следствия судом заключен под стражу, сообщила старший помощник руководителя СУ СК Анжелика Евдокимова.

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По данным следствия, ночью 4 марта на улице Кудрявцева 22-летний местный житель поссорился с курсантами академии ФСИН, отмечавшими день рождения одного из них на съемной квартире. В ходе конфликта рязанец ударил ножом в живот своего знакомого.

В результате курсант с ранением был госпитализирован в больницу, где ему было сделано несколько операций. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (часть 4 статьи 111 УК РФ). Затем дело было передано из полиции в СУ СК для дальнейшего расследования.

В настоящее время проводятся следственные действия, ведется сбор доказательств, выясняются все нюансы случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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