В Рязани предъявлено обвинение в убийстве курсанта академии ФСИН

В Рязани следователи предъявили обвинение в умышленном убийстве курсанта академии ФСИН местному жителю, задержанному по "горячим следам". Обвиняемый по ходатайству следствия судом заключен под стражу, сообщила старший помощник руководителя СУ СК Анжелика Евдокимова.

По данным следствия, ночью 4 марта на улице Кудрявцева 22-летний местный житель поссорился с курсантами академии ФСИН, отмечавшими день рождения одного из них на съемной квартире. В ходе конфликта рязанец ударил ножом в живот своего знакомого.

В результате курсант с ранением был госпитализирован в больницу, где ему было сделано несколько операций. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (часть 4 статьи 111 УК РФ). Затем дело было передано из полиции в СУ СК для дальнейшего расследования.

В настоящее время проводятся следственные действия, ведется сбор доказательств, выясняются все нюансы случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.