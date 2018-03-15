В курской полиции назвали причину ДТП с четырьмя погибшими

В УМВД по Курской области назвали причину смертельного ДТП в Золотухинском районе. Напомним, вчера поздно вечером там столкнулись микроавтобус и Lada Priora. В результате четыре человека погибли, а еще трое были ранены.

- По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом, - отметила руководитель пресс-службы управления Лилия Каменева.

Известно, что все погибшие находились в легковом автомобиле. Трое пассажиров скончались на месте, водителя госпитализировали, но спасти не смогли.