Во Владимирском централе сделали музыку потише

Администрация тюрьмы № 2 (Владимирского централа) уменьшила громкость радио в камерах после судебного иска одного из осужденных.

- По обращению осужденного в феврале громкость звучания радио в камере была уменьшена. В настоящее время жалоб от подследственных и осужденных в связи с трансляцией радиопередач не поступает, - рассказали РИА новости в региональном управлении ФСИН. Там объяснили, что в камеры оборудованы радиоточками в соответствии с правилами внутреннего распорядка тюрьмы. Музыку транслируют с 6 до 22 часов, то есть с подъема до отбоя.

Напомним, отбывающий срок в тюрьме обратился в суд, потребовав от администрации Владимирского централа выключить радио в его камере. Как рассказал адвокат Михаил Овчинников, непрерывная музыка вредно влияет на здоровье его подзащитного.

- Проблема возникла около месяца назад. Раньше в каждой камере были радиоточки и осужденные самостоятельно включали и выключали их. В феврале точки убрали, а в двери камер вмонтировали колонки, через которые непрерывно транслируется поп-музыка. Выключить их или убавить громкость из камеры нельзя, - рассказал Овчинников.

По словам юриста, после того, как мужчина обратился в суд, музыку в его камере выключили. Однако осужденный слышит ее от соседей и это не дает ему спокойно жить. Арестант намерен добиваться прекращения трансляции по всей тюрьме, рассмотрение его иска в суде назначено на следующую неделю.

Прокуратура Владимирской области по просьбе осужденного провела проверку в исправительном учреждении, но нарушений не нашла.

- Имеется перечень оборудования, которое должно находиться в каждой камере - в том числе радиоприемник. Громкость звука регулируется по просьбам осужденных, обвиняемых или подозреваемых, - рассказали в надзорном ведомстве.

Владимирский централ (ФКУ Т-2) - тюрьма для особо опасных преступников во Владимире. Существует с 1783 года, широкую известность получила благодаря одноименной песне Михаила Круга. В разное время здесь отбывали наказание Михаил Фрунзе, Василий Сталин, Юрий Даниэль. В 1997 году на территории тюрьмы открыт музей. На местном производстве выпускаются боксерские перчатки и мячи, особенно популярна продукция с символикой централа.